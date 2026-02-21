مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط

نفى مسئول أمريكي مطلع في تصريح لشبكة فوكس نيوز، صحة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط.

كما أفاد موقع "نيوز نيشن" بأن القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" نفت بشكل قاطع تقرير نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة في وقت سابق عن مسئولين في وزارة الحرب الأمريكية (لم تسمهم)، القول إنه تم إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قاعدة العديد في قطر.

وأضافت الصحيفة أنه تم أيضا إجلاء جنود من قواعد في البحرين تضم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، مؤكدة كذلك عدم وجود أي قوات أمريكية في قواعد العراق وسوريا والكويت والسعودية والأردن والإمارات.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء احترازي تحسبا لضربة أمريكية محتملة على إيران، حيث يرجح أن ترد طهران على أي هجوم من هذا القبيل باستهداف أفراد أمريكيين في المنطقة.