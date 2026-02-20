علي جمعة ينصح مرضى الوسواس: قول للشيطان أنا بصلي من غير وضوء هتلاقيه راح مرجعش

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، إن مواجهة وساوس الوضوء تتطلب قوة إرادة وعدم استسلام للشيطان، مستشهدا بـ «الإجابة» التي استخدمها الإمام أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي مع أحد السائلين.

وأضاف خلال برنامج «أعرف دينك» المذاع عبر «صدى البلد» أن ابن عقيل - صاحب كتاب الفنون المكون من 800 مجلد- حين سأله رجل عن عدم شعوره بالوضوء رغم اغتساله وانغماسه في الماء، أجابه: «متصليش، يا ابني أنت مجنون، والمجنون لا تكليف عليه».

وأوضح أن الهدف من الإجابة كان «إفاقة الشخص ومقاومة وسواسه من خلال الإجابة بالصدمة»، ناصحا من يعاني من هذه الحالة بضرورة مقاومة «الوسواس» بعدم الالتفات لوساوس الشيطان.

وتابع: «عليكِ أن تقاومي الوسواس، قولي لمخك إن هذا الكلام خطأ، توضئي واذهبي للصلاة، سيأتيك الشيطان ويقول لك: إنكِ لم تتوضئي، قولي له: وإيه يعني؟ أنتِ بتغيظيه، هتلاقيه راح مجالكيش، أسبوع أو 10 أيام وبعد ذلك يعود إليك ليرى ماذا ستفعلين، قولي له: يا سيدي أنا بصلي من غير وضوء، أنت مالك؟ فيقول لك: أنتِ نسيتِ رجلك الشمال، قولي له: وأنا موافقة، نسيت رجلي الشمال وهصلي بردو، فترغمين أنف الشيطان».

وأضاف أن المشكلة تكمن في ترك الإنسان لنفسه تتلاعب به كيفما تشاء، وتسليمها للوسواس ليفعل بها ما يريد، موضحا أن الشيطان يلجأ إلى هذه الحيل عندما يجد الإنسان ضعيفا.

ولفت إلى أن هناك فئة من الناس «تتلذذ بالحيرة وبالوسواس»، موضحا أن طريقة «أبو الوفا» المتمثلة في «الإجابة بالصدمة» آتت بنتيجة؛ وتمكن السائل بفضلها من الذهاب للصلاة، وبدأ يتوضأ ويصلي دون أن يعود إليه الوسواس مرة أخرى.