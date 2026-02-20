بيلاروس تفرج عن المعارض نيكولاي ستاتكيفيتش من محبسه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد نشطاء حقوقيون اليوم الخميس بأنه تم الإفراج عن المرشح الرئاسي البيلاروسي السابق نيكولاي ستاتكيفيتش، الذي ينتقد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو منذ أمد طويل.

وقال مركز "فياسنا" الحقوقي عبر تطبيق تليجرام، نقلا عن زوجته مارينا آداموفيتش إن السياسي المعارض في منزله يتعافى من آثار جلطة ويواجه صعوبات في النطق.

يشار إلى أن ستاتكيفيتش هو أحد المعارضين الأكثر ثباتا للوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس لأكثر من 30 عاما.

وتم اتهامه وسجنه لأول مرة قبل 20 عاما بسبب احتجاجاته على تزوير الانتخابات. وبعد الإفراج عنه، شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2010، ثم نظم لاحقا مسيرات احتجاجا على مزاعم جديدة بتزوير الأصوات.

وقمعت الشرطة المظاهرات بعنف، وتم الزج بستاتكيفيتش في السجن مرة أخرى لخمس سنوات.

وقبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2020، جرى احتجاز ستاتكيفيتش مجددا بسبب جمعه توقيعات لصالح سفيتلانا تيخانوفسكايا منافسة لوكاشينكو.