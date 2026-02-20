يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري.

خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس

وشهدت القائمة غياب أحمد عاطف قطة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة إنبي الماضية.