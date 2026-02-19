كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن العديد من آرائها وكواليس حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أنها تفضل أن تبقى ممثلة فقيرة على أن تكون "بلوجر" وغنية، وعن أنجح الأعمال الكوميدية، اختارت مسلسل "راجل وست ستات"، معتبرة أنه الأكثر تأثيرًا ونجاحًا مقارنة بعمل "أشغال شاقة"، نافية تعرض الفنان سامح حسين للظلم من الفنان أشرف عبد الباقي خلال العمل.

وأضافت الخميسي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن دخلها من عملها يفوق دخل زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن ستتزوجه مرة أخرى.

وتطرقت للحديث عن الغيرة، قائلة إن زوجها غيور للغاية، لكنه ليس عصبيًا ويفضل النقاش، وأنه ينزعج أحيانًا من سفرها بمفردها.

وأعربت عن حبها، في مقارنات فنية، لكل من يسرا وإلهام شاهين، مردفة: لكن إلهام بحبها أوي"، مؤكدة أنها تستمتع بمشاهدة أعمالهما.

ووضعت الفنان أحمد زكي في مقدمة اختياراتها قبل الفنان محمود عبد العزيز، مؤكدة أن "زكي" كان قريبًا منهم على المستوى الشخصي.

وأكدت أنها لم تشعر يومًا بأنها تعرضت لـ"عمل سفلي"، موضحة أنها لا تؤمن بهذه الأمور.