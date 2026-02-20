روسيا تعتزم تحويل متحف الجولاج إلى نصب تذكاري لجرائم النازيين

تعتزم روسيا تحويل متحف "الجولاج" في موسكو، الذي يوثق نظام معسكرات العمل القسري في عهد الديكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين، إلى متحف يتناول الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلن المتحف الواقع في العاصمة الروسية، وهو مغلق حاليًا، على موقعه الإلكتروني أنه سيصبح "متحفًا للذكرى" مخصصًا "لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ضد الشعب السوفييتي"، وسيغطي "جميع مراحل جرائم الحرب النازية".

وتأسس متحف الجولاج في عام 2001 وأُغلق في نوفمبر 2024 بسبب مشاكل مزعومة تتعلق بالسلامة من الحرائق.

وحتى ذلك الحين، كان المتحف يحيي ذكرى الملايين ممن سُجنوا في معسكرات العمل القسري في جميع أنحاء البلاد بين عامي 1918 و1956.

تعاني ثقافة الذاكرة في روسيا في ظل الرئيس فلاديمير بوتين، حيث تؤكد أيديولوجيته على انتصار السوفييت على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية - والمعروفة في روسيا باسم الحرب الوطنية العظمى.

ويشدد الكرملين على "أن الحرب الروسية في أوكرانيا تهدف إلى محاربة ما تسميه النازيين في البلد المجاور وداعميهم الأجانب".

ووفقًا لمدينة موسكو، سيعرض المتحف المعاد تصميمه أشكال الاشتراكية القومية، ومهمة التحرير التي قام بها الجيش الأحمر، ومحاكمات المجرمين النازيين.

وقالت المديرة المنتظرة للمتحف ناتاليا كلاشنيكوفا إن الهدف هو تحقيق "رفض دائم للنازية" بين الأجيال الشابة.