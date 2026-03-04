عطل فني يضرب موقع فيسبوك

رصد موقع DownDetector المتخصص في مراقبة انقطاعات الخدمات الرقمية ارتفاعًا حادًا ومفاجئًا في عدد الشكاوى من مستخدمي منصة فيسبوك (التابعة لشركة ميتا) خلال الدقائق الأخيرة.

أظهر الرسم البياني الحي (Timeline Graph) على الموقع ارتفاعًا عموديًا في الخط الأحمر الذي يعبر عن حجم البلاغات، ما يشير إلى عطل تقني واسع النطاق يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم، وليس مشكلة فردية أو محلية. وقد امتد التأثير إلى مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، مع تركز الشكاوى بشكل رئيسي على صعوبة تسجيل الدخول، وعدم تحميل الصفحات أو التطبيق، ومشكلات في الموقع والتطبيق المحمول.

حتى اللحظة، لم تصدر شركة ميتا أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الخلل التقني أو الوقت المتوقع لاستعادة الخدمة بشكل كامل. يُنصح المستخدمون بمتابعة التحديثات عبر موقع DownDetector أو صفحات ميتا الرسمية لمعرفة آخر التطورات.