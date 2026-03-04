ترامب يهيمن على مؤتمر البيت الأبيض ويقلّص مداخلة ميرتس إلى دقائق معدودة

للمرة الثانية، طغى عدم التكافؤ في توزيع وقت الحديث على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض؛ حيث هيمن ترامب بوضوح على المؤتمر الصحفي الذي استمر نحو 35 دقيقة في المكتب البيضاوي مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث الرئيس الأمريكي باستفاضة عن العملية العسكرية ضد إيران، ودور الشركاء الأوروبيين، ونفقات الدفاع في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى سياسات الطاقة، وقضايا التجارة، وحرب أوكرانيا. وأجاب مراراً على أسئلة الصحفيين الحاضرين بإطالة في الشرح، متطرقاً أيضاً إلى قضايا السياسة الداخلية الأمريكية.

في المقابل، لم يتجاوز إجمالي وقت حديث ميرتس أكثر من ثلاث دقائق، حاول خلالها وضع نقاط محددة؛ حيث شدد المستشار على الخط المشترك في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى أهمية "اليوم التالي" – أي ضرورة الحديث منذ الآن عن الآفاق السياسية والهياكل الأمنية لمرحلة ما بعد الصراع.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضح ميرتس أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الهجمات يضر "بالتأكيد باقتصاداتنا"، وقال إنه ينتظر لهذا السبب أن يتخذ الجيشان الإسرائيلي والأمريكي "الخطوات الصحيحة" لإنهاء الصراع سريعاً والتمهيد لحكومة جديدة "تجلب السلام والاستقرار".

وبشأن أوكرانيا، أكد ميرتس ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها. وفي سياق انتقادات ترامب الحادة لإسبانيا، شدد المستشار على وجوب وفاء جميع دول الناتو بتعهداتها بشأن الإنفاق الدفاعي، دون أن يعلق مباشرة على تهديدات الرئيس الأمريكي، الذي وصف سلوك إسبانيا بـ "المروع" لرفضها دعم الهجمات على إيران.

يبدو التشابه جلياً مع اللقاء الأول بين الرجلين؛ فخلال زيارة ميرتس الرسمية الأولى قبل عشرة أشهر، لم يتحدث المستشار أيضاً سوى لثلاث دقائق من أصل 42 دقيقة استغرقها اللقاء، بينما استحوذ ترامب آنذاك كذلك على معظم وقت الحديث.

ورغم أن الصحفيين وجهوا لميرتس هذه المرة أسئلة مباشرة أجاب عن بعضها، فإن النمط الأساسي للزيارة ظل كما هو حيث استأثر ترامب بتحديد إيقاع المؤتمر وتوقيت تغيير المواضيع، ونبرة المؤتمر الصحفي.