إسرائيل تعتزم فتح مجالها الجوي جزئيا لرحلات الطيران القادمة

تعتزم إسرائيل فتح مجالها الجوي جزئيا للسماح للإسرائيليين العالقين في الخارج بالعودة إلى البلاد.

ونقلت قناة التليفزيون 12 الإسرائيلية عن وزيرة النقل ميري ريجيف قولها "وفقا لتقييمات السلطات الأمنية، سيتم فتح المجال الجوي في وقت مبكر من مساء الأربعاء".

ومن المقرر بعد ذلك استئناف العمليات في مطار بن جوريون الدولي بالقرب من تل أبيب بشكل تدريجي.

ومع ذلك، وفقا للخطة الحالية، سيتم السماح بوصول الركاب فقط، ولن يسمح لأي ركاب بالصعود على متن الطائرات التي تقلع من مطار بن جوريون.

وأوضح التقرير أنه سيتم السماح بهبوط طائرة واحدة في الساعة في البداية، ثم طائرتين في الساعة. وسيسمح ذلك بإعادة نحو 10 آلاف مسافر إلى إسرائيل يوميا.

وتتوقع وزارة النقل أن يتمكن جميع الإسرائيليين العالقين في الخارج من العودة خلال 10 أيام.

ومنذ بدء الحرب مع إيران يوم السبت، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي تقطعت بهم السبل في الخارج.