أكدت الفنانة غادة عبدالرازق أن والدها كان وسيظل المثل الأعلى في حياتها، مشيرة إلى أنها لم ترى شخصا يشبهه في طموحه أو نجاحه أو ما حققه من إنجازات، قائلة: "عمري ما هلاقي زي أبويا".

وأوضحت غادة، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها في بدايات اختياراتها للارتباط كانت تميل للزواج من أشخاص أكبر منها سنا بكثير، قبل أن يُقال لها لاحقا إن تلك الاختيارات تعكس بحثها عن صورة الأب أكثر من كونها تبحث عن زوج، مؤكدة اقتناعها التام بأنها لن تجد بديلا لوالدها.

وتطرقت غادة إلى الجدل حول تقييم نجاح أعمالها الفنية، متسائلة عن المقياس الذي يحكم به على أن بعض أعمالها الأخيرة لم تحقق النجاح المطلوب، مؤكدة احترامها للنقاد، لكنها شددت على أن رأي الجمهور يظل الأهم، خاصةً وأن الجمهور كان يرى أعمالها جيدة.