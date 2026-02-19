غادة عبدالرازق: تعرضت لحملات هجومية من أشخاص يريدون عدم استمرارية نجاحي

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد دون مبرر واضح، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تلك الحملات التي وصفتها بأنها "قد تكون منظمة أو مدفوعة الأجر، بهدف عرقلة نجاحها وعدم تقبل استمراريته".

وأوضحت غادة، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يكون مجموعة من الأفراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه استمرار نجاحها الفني.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تؤثر فيها على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أنها رغم ظهورها قوية أمام الجمهور وعلى الشاشة، إلا أن بداخلها جانبا ضعيفا وحساسا كأي إنسان، يتأثر بما يُقال ويُكتب عنها.

وتطرقت الفنانة غادة عبدالرازق إلى تقييم الأعمال الفنية، مؤكدة أن تحقيق بعض الأعمال نجاحا استثنائيا لا يجب أن يكون معيارا ثابتا للحكم على باقي الأعمال.

وأشارت إلى أنه لا يوجد نجم قدم جميع أعماله وحققت نجاحا كاسحا دون استثناء، ولا توجد تجربة فنية تظل دائمًا منقطعة النظير.