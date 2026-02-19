جلا هشام تخوض سباق دراما رمضان بدورين مختلفين في «رأس الأفعى» و«كان يا مكان»

دخلت الفنانة جلا هشام سباق دراما رمضان 2026 من خلال عملين مختلفين تماما؛ وهما مسلسلا "رأس الأفعى" و"كان يا مكان"، ما يركز من جديد على قدرتها على تقديم شخصيات متعددة الطبقات.

تشارك جلا في مسلسل "رأس الأفعى" بشخصية سلمى ضمن عمل وطني مستند إلى وقائع حقيقية، يتناول قضايا الوعي الوطني من خلال كشف أساليب ومخططات الجماعات الإرهابية في إطار درامي مشوق.

وتتعاون جلا في هذا العمل مع عدد من النجوم، منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، وأحمد غزي، والذي يجمع بين شخصيتيهما، سلمى دكتورة الطوارئ وحسن ضابط الأمن الوطني، قصة حب فريدة من نوعها داخل الأحداث، تضيف بعدا إنسانيا إلى السياق الوطني للعمل.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2026.

وفي عمل مختلف تماما، تطل جلا هشام على جمهورها في مسلسل "كان يا مكان"، الذي ينتمي إلى دراما الـ15 حلقة، ويتناول قضايا الزواج والطلاق والرتابة التي قد تظهر في العلاقات.

وتشارك جلا الفنان القدير ماجد الكدواني في أول عمل رمضاني له؛ حيث يقدم شخصية طبيب أطفال يجد نفسه محاصرا بأزمات وضغوطات شخصية متصاعدة تصل به إلى ساحات المحاكم.

وتجسد جلا شخصية "نورا"، شقيقته، في دراما إنسانية ترصد تداخل العلاقات العائلية مع التحديات الشخصية.

ويضم العمل نخبة من الفنانين، منهم يسرا اللوزي ويوسف عمر وغيرهما من النجوم، ويأتي المسلسل من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج أحمد الجنايني في أول تعاون يجمع بينه وبين الفنانة جلا هشام، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.