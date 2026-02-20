اتحاد جدة يتسلح بعودة الغامدي قبل موقعة الهلال

استعاد اتحاد جدة أحد أبرز عناصره قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في دفعة معنوية مهمة للجهاز الفني واللاعبين على حد سواء.

وتلقى البرتغالي سيرجيو كونسيساو أنباء إيجابية خلال مران الفريق، بعدما شارك فيصل الغامدي بصورة طبيعية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية. عودة اللاعب تأتي في توقيت حساس، قبل كلاسيكو يحمل أهمية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة.

وكان الغامدي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة نهاية العام الماضي، ما فرض عليه برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا طوال الأسابيع الماضية.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة مشاركة اللاعب في الفقرات الجماعية، في مؤشر إيجابي على جاهزيته البدنية، إلا أن القرار النهائي بشأن وجوده في قائمة المباراة سيُحسم عقب التقييم الفني والبدني من جانب الجهاز الفني.

ويُعوّل الاتحاد على جاهزية عناصره الأساسية قبل موقعة الهلال، خاصة أن اللقاء يمثل اختبارًا قويًا لطموحات الفريق هذا الموسم. عودة الغامدي تمنح كونسيساو خيارات إضافية في خط الوسط، وتزيد من توازن التشكيلة في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول.