عبرت الفنانة غادة عبد الرازق، عن اعتزازها بما قدمته من أعمال درامية في السنوات الأخيرة، رافضة مقولة إن منحنى أعمالها الفنية في تراجع قليل، أو ليست قوية كسابقتها.

وتساءلت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، عن المقياس الذي استند إليه البعض للحكم على أعمالها أنها ليست قوية، مؤكدة أن مع احترامها الكامل لآراء النقاد، فإن «جمهور الشارع» الذي صنع اسمها يرى أن تلك الأعمال كانت «جيدة».

وتابعت: «لا توجد حالة نجاح منقطع النظير تدوم للأبد»، لافتة إلى أنه لا يوجد فنان استطاع أن يحقق نجاحا مدويا في كل أعماله دون استثناء.

وأشارت إلى أن مسلسل «حدوتة مرة» حقق نجاحا كبيرا و«كسر الدنيا»، موضحة في الوقت ذاته أن مسلسل «لحم غزال» ربما لم يحقق نفس صدى أعمالها السابقة مثل «سبق الإصرار» أو «حكاية حياة»؛ لكنه يظل عملا فنيا يليق بمشوارها.

وأبدت احترامها الكامل لانتقادات الناقد الفني طارق الشناوي، قائلة: «أنا طبعا بحترمه جدًا، وهذه وجهة نظره الشخصية وأنا احترمها»، مستدركة بأن هناك «قطاعا كبيرا جدًا من الجمهور أشاد بالعمل واحترمه».

ونوهت أنها لم تتهاون في أعمالها الأخيرة، مؤكدة أنها أعمال «مصروف عليها إنتاجيا بشكل جيد» وشاركت فيها أسماء ونجوم كبار.