ماكرون وستارمر يرأسان مؤتمرا بشأن أوكرانيا في 24 فبراير

قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمرا عبر الفيديو "لتحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر أن يتزامن اجتماع الأسبوع المقبل مع الذكرى الرابعة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن مناقشة المسائل العسكرية في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا تمضي بشكل بناء، لكن لا توجد أي تطورات إيجابية بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.

وقال لصحفيين في مجموعة على واتساب إن أوكرانيا تتوقع عقد الجولة التالية من المحادثات في فبراير.

من جانبهم، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن مبعوثي التكتل فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تتضمن مقترحا بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقد يجتمع المبعوثون في مطلع الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.