شهدت مواجهة الأهلي أمام الجونة في إطار الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز مشاركة الأنجولي يلسين كامويش ضمن التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر أرض الملعب في الشوط الثاني.

وأنهى الأهلي اللقاء متقدمًا بهدف دون رد، بينما كشفت أرقام اللاعب عن مردود هجومي محدود خلال فترة مشاركته.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور"، جاءت أرقام كامويش في المباراة على النحو التالي:

لمدة 56 دقيقة

سدد كرتين، واحدة فقط على المرمى

دقة تمريراته 63% (5 تمريرات صحيحة من أصل 8)

لمس الكرة 15 مرة

فقد الاستحواذ 4 مرات

مساهمة دفاعية واحدة

استعاد كرة واحدة

فاز بمواجهتين هوائيتين من أصل 5

خسر المواجهات الأرضية الثلاث التي خاضها

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة 33 محتلا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الثالث الآن برصيد 31 نقطة، إلا أن الفارس الأبيض لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.