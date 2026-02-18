سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادثا مروعا بعدما انقلب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، ما أسفر عن إصابة 6 مصابين، وتعمل الأجهزة الأمنية على استخراج بقية الركاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بوقوع انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم استخراج 6 مصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة لاستخراج باقي العالقين داخل المركبة.