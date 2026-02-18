 سقوط مفاجئ.. انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 1:49 ص القاهرة
سقوط مفاجئ.. انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء

مصطفى راضي
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 1:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 1:28 ص

شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادثا مروعا بعدما انقلب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، ما أسفر عن إصابة 6 مصابين، وتعمل الأجهزة الأمنية على استخراج بقية الركاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بوقوع انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم استخراج 6 مصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة لاستخراج باقي العالقين داخل المركبة.


