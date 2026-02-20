النمسا تحذر من ارتفاع خطر الانهيارات الثلجية والتزلج خارج المسارات المحددة

يزداد خطر الانهيارات الثلجية في مناطق الألب النمساوية، حيث حذر المسئولون عشاق الرياضات الشتوية من التزلج في المناطق غير المؤمنة بعد وقوع حوادث مميتة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأفاد ماتياس فالشر من خدمة التحذير من الانهيارات الثلجية أن منطقة تيرول الواقعة غربي النمسا قد تشهد تساقط ثلوج جديدة يصل سمكها إلى 50 سنتيمترا فوق سطح الأرض في بعض المناطق بحلول غدا الجمعة.

وحذر فالشر بشدة من ممارسة التزلج خارج المسارات والأنشطة الأخرى في المناطق المفتوحة. وقال فالشر: "إنه وقت خطير جدا لعشاق الرياضات الشتوية الذين يتجولون بعيدا عن المسارات المؤمنة."

وتم تسجيل أكثر من 30 انهيارا ثلجيا في تيرول أمس الأربعاء وحده، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص في تيرول ومنطقة فورارلبيرج المجاورة.