60 ألف مصل يؤدي صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

أدى نحو 60 ألف مصلٍ، مساء اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في منطقة "الأرزه"، وداهمت منزل أحد الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي في شوارعها إضافة لقنابل الصوت.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً وسط البلدة وعرقلت حركة المركبات والفلسطينيين.