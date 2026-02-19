اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، راعيي أغنام بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، قبل أن تفرج عنهما بعد ساعات، في خرق جديد لسيادة البلد العربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا غرب قرية رويحينة، وآخر يافعا (لم تحدد أعمارهما) غرب قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، أثناء قيامهما برعي الأغنام، لتفرج عنهما بعد عدة ساعات".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية توغلت غربي قرية رويحينة واقتادت أحد الراعيين لجهة مجهولة قبل إطلاق سراحه، مشيرة إلى أنها أطلقت أيضا قذيفتين مدفعيتين باتجاه محيط القرية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية يافعا أثناء رعيه الأغنام غرب قرية كودنة، وأفرجت عنه لاحقا، بحسب المصدر ذاته.

ولم تُعرف أسباب الاعتقال أو ملابساته، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية.

ومساء الأربعاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 شبان سوريين من محافظة درعا جنوبي البلاد، واقتاد 4 منهم إلى الجولان المحتل.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.