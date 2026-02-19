تراجع حاد غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف المتوقع.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13فبراير الحالي بواقع 9 ملايين برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 5ر8 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 1ر2 مليون برميل.

وفي ظل التراجع غير المتوقع أصبح إجمالي المخزون 8ر419 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في الوقت نفسه تراجع مخزون البنزين بواقع 2ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، تراجع بواقع 6ر4 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.