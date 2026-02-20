

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بعدما تم توقيفه للاشتباه في ارتكابه مخالفة في وظيفته العامة.

وقالت الشرطة في بيان لم تذكر فيه اسم أندرو صراحة: "اليوم الخميس، ألقينا القبض على رجل في الستينيات من عمره من نورفولك للاشتباه في ارتكابه مخالفة في وظيفته العامة"، مضيفة: "أُطلق سراح الرجل الآن رهن التحقيق".

وتابعت: "نؤكد انتهاء عمليات التفتيش التي أجريناها في نورفولك، ولا تزال عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة في عنوانه السابق جارية".

وجاء اعتقال أندرو بعد فترة وجيزة من إعلان قصر باكنجهام استعداده التام لتقديم الدعم للشرطة في حال تواصلها معه، بشأن الادعاءات الموجهة ضد الأمير السابق، على خلفية علاقاته بإبستين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أندرو أرسل إلى إبستين موجزا حول فرص استثمارية "ذات قيمة عالية" في أفغانستان أثناء عمله ممثلا بريطانيا خاصا للتجارة والاستثمار الدوليين.

ويُعتقد أن أندرو هو أول فرد كبير من العائلة المالكة البريطانية يتم اعتقاله منذ الملك تشارلز الأول، الذي قاد الملكيين إلى الهزيمة على يد البرلمانيين في الحروب الأهلية الإنجليزية في منتصف القرن السابع عشر، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية الأولى، وضع أوليفر كرومويل، زعيم البرلمانيين، الملك تشارلز الأول تحت الإقامة الجبرية في قصر هامبتون كورت بلندن عام 1647. وقد هرب تشارلز في حادثة شهيرة، لكن سرعان ما أُعيد القبض عليه.