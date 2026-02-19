الولايات المتحدة تسدد 160 مليون دولار من أصل 4 مليارات مستحقة للأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار من أصل نحو 4 مليارات دولار مستحقة للمنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن المبلغ المسدد من جانب إدارة ترامب مخصص للميزانية التشغيلية العادية للأمم المتحدة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 196ر2 مليار دولار لميزانية المنظمة العادية، بما في ذلك 767 مليون دولار لهذا العام، إضافة إلى 8ر1 مليار دولار لميزانية منفصلة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة حول العالم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر الشهر الماضي من أن المنظمة الدولية تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو سداد جميع الدول الأعضاء الـ193 مستحقاتها، في رسالة كانت موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن سداد المبلغ في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اجتماع لمجلس السلام، وهو مبادرة جديدة يراها كثيرون محاولة لمنافسة دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منع النزاعات وإنهائها حول العالم.

وأشار مسئولون في الأمم المتحدة إلى أن 95% من المستحقات المتأخرة للميزانية العادية للأمم المتحدة تعود للولايات المتحدة.