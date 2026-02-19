رويترز: الأمير البريطاني السابق آندرو يغادر مركز الشرطة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بأن آندرو الأمير السابق، غادر مركز شرطة بريطانيا اليوم الخميس، وذلك بعد اعتقاله في وقت سابق للاشتباه في ارتكابه مخالفة خلال توليه منصبا عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال آندرو ماونتباتن-ويندسور المعروف سابقا باسم الأمير آندرو للاشتباه في ارتكابه مخالفات وسوء السلوك خلال توليه منصبا عاما.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الشرطة وصلت إلى منزل آندرو ماونتباتن-ويندسور.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تقيم الأدلة المتعلقة بالكشف عن المعلومات الواردة في ما يُعرف بملفات جيفري إبستين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أندرو ماونتباتن-ويندسور، المعروف سابقًا بالأمير أندرو، أرسل إلى رجل الأعمال الأمريكي الراحل المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين موجزًا حول فرص استثمارية "ذات قيمة عالية" في أفغانستان أثناء عمله ممثلًا بريطانيًا خاصًا للتجارة والاستثمار الدوليين.