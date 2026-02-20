أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري

حصل محمود أبو السعود، حارس مرمى فريق المقاولون العرب، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري، عقب تألقه في اللقاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقدم أبو السعود أداءً مميزًا طوال المباراة، ما أهّله لحصد جائزة الأفضل.

وانتهت مواجهة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب التونسي أحمد أولاد باهية، الذي سجل هدف التقدم بعد مشاركته كبديل لدقائق قليلة، ليضع فريقه على أعتاب الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه لصالح ذئاب الجبل، تمكن ميدو جابر من تسجيل هدف التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليخطف التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.