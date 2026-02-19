كشف نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن رؤيته للاستثمار وتجارب الخسارة والنجاح في مسيرته، مؤكدًا أن والدته غرست فيه منذ الصغر مخافة الله ومحبته، وهو ما انعكس على قراراته المهنية والإنسانية.

وقال ساويرس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "رحلة المليار" على قناة النهار، اليوم الخميس، أنه يقيس نجاحه في العمل بقيمة الشركات التي يمتلكها، معتبرًا ذلك المؤشر الحقيقي لأدائه في عالم الأعمال.

وتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 6 آلاف دولار بنهاية العام، مشيرًا إلى وجود عوامل عدة تدفع المعدن الأصفر للصعود، ذاكرا أن نحو 70% من محفظته الاستثمارية موجهة للذهب، مقابل 30% لباقي الأنشطة.

وأكد أنه لا يندم على أي صفقة، لأن لا أحد يعرف أين يكمن الخير، مضيفًا أنه يفضل الاستثمار في العقارات ومشروعات التطوير العمراني، عن قطاع التعدين، موضحًا أن العمل في المناجم شاق ويتطلب البقاء أيامًا تحت الأرض في مناطق غير مأهولة، بينما يمنحه مجال العقارات شعورًا مختلفًا لأنه يرى أثرًا ملموسًا يبقى على الأرض ويسعد الناس.

ولفت إلى أكبر خسارة تعرض لها، والتي بلغت 500 مليون يورو، نتيجة قرار اتخذه بدافع الغضب خلال مفاوضات اندماج مع شركة في فرنسا، قائلاً إنه أصر على شراء 10% من أسهم الشركة بعد خلاف مع أحد الموجودين في الشركة، قبل أن يتزامن ذلك مع الانهيار الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى خسارته المبلغ بالكامل، مؤكدًا أن الدرس الأهم الذي تعلمه هو عدم اتخاذ قرار وهو منفعِل.

وأضاف أنه لم ينم طوال ليلة تلك الخسارة، خاصة أن المبلغ كان سيولة نقدية، لكنه اعتاد أن يحمد الله في الشدائد، مؤمنًا بأن هناك دائمًا قضاء أخف من قضاء.

وشدد على أن خسارة الأصدقاء تؤلمه أكثر من خسارة الأموال، لافتًا إلى أنه صُدم في بعض الأشخاص الذين ساندهم ثم قابلوه بنكران الجميل، مقابل آخرين ظلوا أوفياء ومعترفين بما قدمه لهم، مؤكدًا أنه يتجاوز التجارب السلبية ويواصل مسيرته.