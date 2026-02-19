المصري يخطف تعادلاً مثيرًا من المقاولون العرب في الدوري

فرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة المصري البورسعيدي ونظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب مساء اليوم.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 85 عن طريق أحمد وليد، قبل أن يدرك المصري التعادل في الدقيقة 93 من ركلة حرة نفذها بنجاح ميدو جابر، ليقسم الفريقان النقاط بينهما.

وبهذا التعادل، رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.