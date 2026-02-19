سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل النادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بعدما انتصر مساء اليوم الخميس ضد الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

وسجل إمام عاشور الهدف الوحيد للأهلي في المباراة عند الدقيقة 35 برأسية قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة 33 محتلا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الثالث الآن برصيد 31 نقطة، إلا أن الفارس الأبيض لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة وحماس وأنياب هجومية معتمدًا على تحركات إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي خلف يلسين كامويش رأس الحربة.

مع الدقيقة 5 توغل إمام عاشور ومرر إلى محمد على بن رمضان، لكن التكتل الدفاعي لفريق الجونة تصدى لمحاولة بن رمضان ونجح في قطع الكرة.

في الدقيقة 10 تقدم لاعب الجونة علي الزهدي وتوغل داخل منطقة جزاء الأهلي، فتقدم محمد الشناوي وتصدى للهجمة ولكن الزهدي ادعى السقوط فتدخل حكم المباراة أمين عمر وأمر باستئناف اللعب.

حتى الدقيقة 20 يواصل الأهلي محاولاته الهجومية بحثًا عن هز شباك الجونة المتكتل بكل صفوفه خلف الكرة والمعتمد على الهجوات المرتدة، التي تحطمت سريعًا أمام ثنائي قلب دفاع الأهلي ياسين مرعي وياسر إبراهيم.

في الدقيقة 25 يتلقى مروان عطية البطاقة الصفراء للخشونة مع محمد النحاس مهاجم الجونة مانعًا هجمة مرتدة سريعة للمنافس.

تدخل أليو ديانج ومنع الكرة من تخطي خط المرمى في الدقيقة 26 من ركنة ركنية ورأسية خطيرة للجونة، ولكن ديانج بيقظة منع الكرة إلى ركلة ركنية.

الهدف الأول:

في الدقيقة 35 يتسلم أشرف بن شرقي الكرة في الجانب الأيمن ومررها عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور برأسية رائعة لتسكن الكرة شباك الجونة ويتقدم الأهلي بأول الأهداف.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية لتغطية الهدف وارتفعت حرارة المباراة مع تبادل الهجمات بين الفريقين.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة حتى أطلق أمين عمر صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بهجمة سريعة كادت تثمر عن هدف ثانٍ، عندما مرر بن رمضان الكرة داخل منطقة جزاء الجونة فتركها كامويش إلى إمام عاشور المتقدم بسرعته، لكن أشرف بن شرقي تدخل مع إمام ليسدد الأخير الكرة بجوار القائم، ولو كان بن شرقي تركها لإمام لتقدم الأهلي بثاني الأهداف.

في الدقيقة 52 وصلت الكرة على رأس يلسين كامويش فسددها قوية، لكن حارس الجونة محمد علاء يتصدى إلى ركلة ركنية.

أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 57 بمشاركة حسين الشحات ومروان عثمان وخروج كامويش ومحمد علي بن رمضان.

تدخل يوسف بلعمري ومنع هجمة مرتدة سريعة للجونة في الدقيقة 62، قبل أن تصل الكرة إلى لاعب الجونة المتقدم بسرعته.

أهدر مروان عثمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 64 عندما تقدم بلعمري بالكرة ومررها عرضية متقنة وصلت إلى مروان وهو منفرد تمامًا بالمرمى، لكنه سدد فوق العارضة.

من هجمة خطيرة للأهلي يمرر أشرف بن شرقي الكرة في الخلف إلى مروان عطية على حدود منطقة جزاء الجونة، لكنه سدد فوق العارضة.

في الدقيقة 78 يتقدم إمام عاشور برشاقة وقوة ويسدد قوية، لكن الكرة تخطئ الشباك إلى خارج المرمى.

في الدقيقة 84 يتسلم حسين الشحات الكرة ويسدد لكنها ارتدت من القائم.

أجرى الأهلي التغيير الثالث بخروج أليو ديانج ومشاركة أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 87.

أجرى الأهلي التغيير الرابع بمشاركة كريم فؤاد وخروج أشرف بن شرقي في الدقيقة 90.

تلقى ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للاشتباك مع محمد عماد لاعب الجونة، ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الصفراء للاعبين.

مرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من الجونة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.