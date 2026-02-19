يعد اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن ويندسور، بالتزامن مع عيد ميلاده السادس والستين، اليوم الخميس، آخر تطورات الجدل الدائر منذ سنوات حول علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية والاتجار الجنسي بالقاصرات.

واستعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عبر محطات زمنية كيف بدأت قصة سقوط أندرو من أمير إلى معتقل رهن التحقيق.

- عام 2011

بعد عقد من العمل كمبعوث تجاري مكلف بتعزيز مصالح الشركات البريطانية في الخارج، أكد قصر باكنجهام تنحي الأمير أندرو عن منصبه.

وكان أندرو دوق يورك آنذاك، قد تعرض لانتقادات حادة بسبب صداقته مع إبستين، الذي أدين عام 2008 بتهمة استغلال قاصر في الدعارة.

- عام 2015

صرحت فيرجينيا جوفري، إحدى أبرز ضحايا إبستين، في أوراق دعوى مدنية رفعتها في ولاية فلوريدا الأمريكية، بأنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع أندرو ثلاث مرات، إحداها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، فيما نفى الأمير أندرو بشدة ذلك.

- عام 2019

وافق أندرو على إجراء مقابلة مطولة مع برنامج "نيوز نايت" على قناة "بي بي سي"، تحدث فيها عن علاقته بإبستين.

وقال إنه سافر إلى نيويورك عام 2010 لإنهاء صداقته مع رجل الأعمال الأمريكي.

وبسؤاله عن سبب إقامته في قصر إبستين لعدة أيام، قال الأمير أندرو: "كان مكانا مناسبا للإقامة"، وإنه أعتقد أن التحدث مع إبستين شخصيا كان "التصرف الصائب".

كما أضاف أنه "لا يتذكر لقاءه" بجوفري، وألمح إلى أن صورة تعود إلى عام 2001 تُظهره مع جوفري في منزل جيسلين ماكسويل شريكة إبستين قد تكون مُفبركة.

- عام 2022

رفعت جوفري دعوى قضائية ضد أندرو في محكمة بنيويورك عام 2021، متهمة إياه بالاعتداء الجنسي.

وعلى الرغم من ادعائه عدم لقائها أبدا، أفادت التقارير بأن الأمير السابق دفع ملايين الدولارات لجوفري عام 2022 لتسوية القضية، دون الاعتراف بمسئوليته عن أي مخالفة، ثم انتحرت جوفري في أبريل 2025.

- أكتوبر 2025

جرّد ملك بريطانيا تشارلز الثالث شقيقه الأصغر من لقب أمير، إثر استياء شعبي واسع النطاق بسبب ما نشرته جوفري في مذكراتها، وأصبح الأمير أندرو يُعرف باسم أندرو ماونتباتن ويندسور، وبدأ تشارلز أيضا إجراءات إبعاده من القصر الملكي في وندسور.

- يناير 2026

نشرت وزارة العدل الأمريكية مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بتحقيقها في قضية إبستين، بما في ذلك صور تُظهر أندرو جاثيا على يديه وركبتيه فوق فتاة ملقاة على الأرض. كما أثارت وثائق أخرى تساؤلات إضافية حول تعاملات أندرو مع إبستين خلال عمل الأمير السابق كمبعوث تجاري.

- 19 فبراير 2026

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أندرو للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام. وقال الملك تشارلز في بيان إنه تلقى ببالغ القلق نبأ إلقاء القبض على شقيقه الأصغر، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون يجب أن يأخذ مجراه.