المفوضية الأوروبية: لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا بدوننا

قال المتحدث باسم الشئون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العوني، الخميس، إنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

لكنه شدد على أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دون وجود أوروبا على طاولة المفاوضات".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل.

وأشار العوني، إلى أنهم ينظرون بإيجابية إلى الجهود الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات التي عُقدت في جنيف الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأكد ضرورة عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وأضاف العوني، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى، على عكس أوكرانيا، مؤشرات ملموسة من روسيا تدل على نية حقيقية لتحقيق السلام.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستعدون لتقديم مساهمة أكبر في مفاوضات السلام وتوفير الضمانات الأمنية.

وردا على سؤال بشأن صيغة المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، قال العوني: "لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دون وجود أوروبا على الطاولة، أعتقد أن هذا أمر واضح للغاية".

وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثاء، واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا كبير مفاوضيها رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس دونالد ترامب.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبوظبي في 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.