علي شعث أمام اجتماع مجلس السلام: سنعمل من أجل إعادة الحياة الطبيعية لأهالي قطاع غزة

أشاد علي شعث رئيس "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لجنة التكنوقراط، بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشركاء في وقف الحرب على قطاع غزة وإحلال السلام في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة شعث أمام الاجتماع الأول والافتتاحي لمجلس السلام لوضع خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع غزة، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبرئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى هذا الاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الخميس.

واستعرض شعث، دور اللجنة خلال عملها في قطاع غزة، مؤكدا أن إحلال السلام والاستقرار وتحقيق وإعادة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة هو ركيزة عمل اللجنة.

وأضاف أن اللجنة تهدف إلى إعادة التعليم والصحة والحياة التي تليق بالمواطن الفلسطيني، مشددا على أن ركيزة عمل اللجنة هي مصلحة الشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته وقضينه.

ووجه الشكر والتقدير للدور الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي في الوصول إلى هذه اللحظة بشأن السلام، مطالبا الجميع بمزيد من العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة.