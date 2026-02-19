وافقت اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة، وهي هيئة تضم مسئولين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اقتراح إنشاء قاعة احتفالات البيت الأبيض مع امتناع احد المفوضين عن التصويت.