الخميس 19 فبراير 2026 8:13 م القاهرة
أمريكا.. لجنة الفنون الجميلة توافق على إنشاء قاعة احتفالات البيت الأبيض

واشنطن (أ ب)
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 6:37 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 6:37 م

وافقت اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة، وهي هيئة تضم مسئولين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اقتراح إنشاء قاعة احتفالات البيت الأبيض مع امتناع احد المفوضين عن التصويت.

 


