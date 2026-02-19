الأكثر قراءة
رئيس معهد الفلك: دخلت في جدل مع المفتي قبل نصف دقيقة من كتابة بيان رؤية هلال رمضان
الإفتاء تحدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام
سقوط مفاجئ.. انقلاب ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء
عضو اللجنة التنفيذية لـ«كاف»: أطلب من المغرب أن يغفر لنا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
وافقت اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة، وهي هيئة تضم مسئولين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اقتراح إنشاء قاعة احتفالات البيت الأبيض مع امتناع احد المفوضين عن التصويت.