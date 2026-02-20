التحقيق في حريق مصنع ملابس بـ6 أكتوبر تسبب في إصابة 25 شخصا بحالات اختناق

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في الحريق الذي اندلع أمس الخميس، داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، والذي تسبب في إصابة 25 شخًصًا بحالات اختناق، وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

وشكلت لجنة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمصنع، ومعرفة مدى السلامة والأمان وفقَا للبرتوكول المتبع، كما طلبت النيابة تحربات رجال المباحث حول الواقعة، وملفات تراخيص المصنع الذي نسب به الحريق، واشتراطات الحماية المدنية.

واستدعت النيابة المسئولين عن المصنع المتضرر للتحقيق بشأن مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، كما استدعت شهود العيان من الأهالي والعاملين بالمصنع الذين تواجدوا وقت نشوب الحريق، فضلًا عن الأستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من المواطنين يفيد بنشوب حريق في مصنع ملابس مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ أكثر من 8 سيارات إطفاء وخزنات المياه لمحل الحريق، وأكثر من 6 سيارات إسعاف تحسبًا لحالات الطواريء، بالإضافة إلى فريق من الهلال الأحمر، والأجهزة المعنية الأخرى.

وتم فصل التيار الكهريائي وخطوط الغاز تجنبًا لتفاقم الحريق، وفرضت القوات كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، بعد جهود متواصلة لمدة 5 ساعات، الذي تسبب في إصابة 25 شخصًا بحالات اختناق جراء الأدخنة الكثيفة، ونقل 7 من المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، و 18 آخرين تم إسعافهم في مكان الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.