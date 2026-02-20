تعيين سفير روسيا السابق لدى مصر نائبا لوزير الخارجية الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عين جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا السابق لدى مصر، نائبًا لوزير الخارجية الروسي، بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رقم 107 الصادر في 20 فبراير 2026.

وكان جيورجي بوريسينكو قد شغل سابقًا منصب سفير روسيا الاتحادية لدى مصر.

وفي وقت سابق، أعرب السفير بوريسينكو، عن تقديره لمصر والمصريين، وذلك مع انتهاء مهام عمله بعد خمس سنوات ونصف.

وقال ​بوريسينكو، في بيان، موجها حديثه للمصريين: "كان شرف كبير بالنسبة لي أني كنت أمثل روسيا في بلادكم الفريدة لمدة أكثر من خمس سنوات ونصف".

وأضاف: "عند انتهاء مدة بقائي في مصر أود أن أقول لكم إني كنت أشهد هنا الموقف اللطيف ذو الحفاوة للغاية على مدى هذه السنوات".

وشدد على العلاقات بين البلدين ودية، مشيرا إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات السياسة الخارجية والشؤون العسكرية والاقتصاد والثقافة والعلم وغيرها من المجالات.