- منطقة "السويقة" تكتظ بأفواج المشترين لأغذية رمضان وحلوياته



شهدت أسواق العاصمة المغربية الرباط، الخميس، حركة دؤوبة في البيع والشراء، مع توافد المواطنين بأعداد كبيرة للتسوق في أول أيام رمضان بالبلاد.

وذكر مراسل "الأناضول"، أن منطقة "السويقة" في المدينة العتيقة بالرباط، اكتظت جنباتها بالمواطنين في أول أيام رمضان؛ للشراء من محلاتها التجارية التي تعرض مختلف السلع، لاسيما المواد الغذائية.

ومع بدايات الشهر الكريم، تدب حيوية استثنائية في الأسواق التي تشهد تدفق المواطنين لاقتناء مستلزمات المائدة الرمضانية.

وتتصدر الحلويات التقليدية المشهد؛ إذ يحرص المغاربة على تزيين موائدهم بأصناف أصيلة مثل "الشباكية" و"الغريوش" المعسلة، بالإضافة إلى "سلو" الغني باللوز والمكسرات، في تقليد سنوي يجسد عمق الارتباط بالموروث الشعبي.

ومن "السويقة"، قال المواطن مصطفى السعداني، إن الأسواق تشهد نشاطا تجاريا مكثفا تزامنا مع قدوم شهر رمضان.

وأوضح السعداني، أن تزايد الطلب على مستلزمات المائدة الرمضانية أدى إلى قفزة في الأسعار.

وأشار إلى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين يميل إلى توفير كل المواد الغذائية التقليدية، تجسيدا للمثل الشعبي "العين تأكل قبل الفم"، في إشارة إلى الرغبة في رؤية المائدة عامرة بمختلف الأصناف.

وقبل رمضان، أعلنت الحكومة اتخاذ "تدابير استباقية" لضمان توفير المواد الغذائية بكميات كافية وأسعار "في المتناول" خلال الشهر الفضيل.

وكانت السعودية و11 دولة عربية أخرى أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447 هجرية، بينما بدأ الشهر في المغرب و9 دول عربية أخرى الخميس.