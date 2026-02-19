وزير الخارجية التركي: الوضع الإنساني لا يزال هشا في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن الوضع الإنساني لا يزال "هشا" في قطاع غزة وتستمر الانتهاكات (الإسرائيلية) لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.

وأضاف فيدان "بعد عامين من المعاناة الشديدة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بفضل الجهود الشخصية للرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب وجهودنا المشتركة، لكن لا يزال الوضع الإنساني هشا وتستمر الانتهاكات (الإسرائيلية) لوقف إطلاق النار".

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أكد فيدان ضرورة تدخل "سريع ومنسق وفعال" في غزة، مضيفا: "لا يزال الرئيس (رجب طيب) أردوغان ملتزما التزاما تاما بأمن واستقرار وإعادة إعمار غزة".

وتابع: "تركيا تقدم بالفعل مساعدات إنسانية كبيرة لغزة، كما يمكننا تقديم مساهمات فعّالة في إعادة بناء قطاعي الصحة والتعليم وتدريب قوات الشرطة. علاوة على ذلك، نحن على استعداد لإرسال قوات إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية".

وأردف: "ستواصل تركيا دعم جهودكم الرامية إلى تحقيق السلام والحفاظ عليه، نؤمن بأن أساس هذا السلام هو حل الدولتين، لنعمل معا لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ولبلوغ هذا الهدف".

وفي 15 يناير المنصرم، أعلن ترامب، تأسيس "مجلس السلام"، وهو مرتبط بخطة طرحها لوقف الحرب في قطاع غزة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.

ويعد المجلس هيئة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق البنود العشرين لخطة الرئيس ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية.