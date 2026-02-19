- إرسال جنود للقتال ليس ضروريا





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن ستقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام، مشيرا إلى "تقديم أكثر من 7 مليارات دولار لدعم جهود الإغاثة في غزة"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف ترامب: "مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية يجمع ملياري دولار لدعم غزة. الفيفا سيساعد في جمع 75 مليون دولار لمشاريع متعلقة بكرة القدم في غزة".

وأكد ترامب الالتزام "بتحقيق وضعٍ في غزة تُدار فيه بشكلٍ سليم"، مضيفا: "حماس وعدتني بتسليم السلاح".

وأضاف ترامب، خلال كلمة أمام اجتماع مجلس السلام: "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري إرسال جنود للقتال في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، افتتح ترامب، في واشنطن، الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا إلى تشكيله، بالتأكيد على أن الأوضاع في غزة معقدة وأن السلام ليس سهلا، متعهدا بأن يحقق هذا المجلس إنجازات كبيرة.

وقال ترامب خلال كلمته الافتتاحية:" لا شيء أهم من السلام والحرب تكلف أكثر بكثير من السلام"، موضحا أن الأوضاع في غزة معقدة، ومشيرا إلى أن السلام ليس سهلا لكن "هذا المجلس سيحقق إنجازات كبيرة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ومن المرجح أن تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك، وحجم صندوق إعادة الإعمار، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب، اختباراً لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.