 لأول مرة.. صوت العرب تبث مسلسل الفاتح صلاح الدين لـ نور الشريف - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 5:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

لأول مرة.. صوت العرب تبث مسلسل الفاتح صلاح الدين لـ نور الشريف


نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:58 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 4:58 م

تبث شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية خلال شهر رمضان 2026، مسلسل (الفاتح صلاح الدين)، آخر أعمال الفنان الكبير نور الشريف الإذاعية، والذي لم تتم إذاعته من قبل.

المسلسل أهدته إذاعة قطر لشبكة صوت العرب، في إطار التبادل بين شبكة صوت العرب والإذاعات العربية.

ويشارك بجانب الفنان الكبير نور الشريف، في البطولة نخبة من الفنانين العرب، في مقدمتهم: "فهمي الخولي من مصر، ومن العراق جواد الشكرجي، ومن الكويت هدى حسين، ومن تونس لمياء الورتاني، ومن اليمن سالم الجَحْوشي، ومن السودان محمد السني، ومن البحرين عبد الله أحمد، ومن قطر غازي حسين، وعبد الله عبد العزيز، وفهد الباكر، وخالد الحمادي، ومن الأردن عبد المنعم جرار".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك