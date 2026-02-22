أعلن نادي بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الدوري الألماني.

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا ثمينًا على فرانكفورت بنتيجة 3-2، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري. واضطر ديفيز إلى مغادرة المباراة في الدقيقة 50 بعد تعرضه للإصابة.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويعاني ديفيز من سجل إصابات متكرر مع بايرن، إذ سبق أن غاب لمدة 8 أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يعود بنهاية الدور الأول للمشاركة مجددًا. وخاض اللاعب خلال الموسم الحالي 12 مباراة، ونجح في صناعة هدف واحد.

ورفع الفوز رصيد بايرن ميونيخ إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز السابع.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونيخ مباراته المقبلة أمام بوروسيا دورتموند يوم 28 فبراير الجاري.