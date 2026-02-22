المدارس تحذر الطلاب: الغياب يؤدي إلى انخفاض حاد في أعمال السنة

شددت المدارس الحكومية والخاصة على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور طوال شهر رمضان، مؤكدة أن التقييمات أصبحت يومية داخل المدرسة وفق خطة الوزارة، ويتم احتساب الدرجات بشكل مباشر من خلال المشاركة والحضور.

وأضافت المدارس، عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عدم حضور التقييمات اليومية يؤدي لفقدان الدرجات كاملة، وأن الغياب المتكرر سيؤدي إلى انخفاض حاد في أعمال السنة، وأن الاستمرار في الغياب قد يؤدي إلي رسوب الطالب لعدم استكمال متطلبات التقييم.

وأشارت إلى اتخاذ كل الإجراءات المنظمة وفق اللوائح المعتمدة تجاه الطلاب غير الملتزمين بالحضور، موضحة أن لا إعادة للتقييمات لأي سبب حسب تعليمات الوزارة، وأن الإجازة المرضية تكون فقط عن طريق التأمين الصحي.

كانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت وجهت المديريات التعليمية بضرورة متابعة حضور الطلاب خلال شهر رمضان، سواء فى صفوف النقل أو الشهادات العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال تجاوز الطالب مدة الغياب المسموح بها إذا كان لديه عذر.

وأكدت الوزارة على أهمية استمرار تفعيل الغياب بشكل يومى الطلاب والمعلمين، مع الالتزام بشرح المناهج المقررة وفق الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.