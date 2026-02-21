وكيل التعليم بالغربية يناقش تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن، وحسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، وإسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، اليوم؛ لمناقشة آلية تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، بإجمالي 127 ألفا و668 تلميذا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تنفيذ البرنامج وآلياته، وكيفية متابعة العمل داخل المدارس المستهدفة خلال فترة التطبيق، حيث يتم تنفيذ ورشة عمل اليوم بإدارة التدريب بالمديرية، تستهدف الموجهين الأوائل ومديري التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية العشر، ويتم خلالها تسليم أوراق الامتحان القبلي، يليها تنفيذ ورش أخرى للمطبقين في الإدارات التعليمية، والبالغ عددهم 532 مطبقا، إلى جانب شرح إجراءات العمل تفصيليا لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة.

كما تشمل الخطة تنفيذ الاختبار القبلي لجميع المدارس المستهدفة وعددها 225 مدرسة، وذلك على مدار خمسة أيام تبدأ من الغد، استعدادا لتطبيق البرنامج تدريبيا.

وتم حصر المدارس الابتدائية المستهدفة بالإدارات التعليمية، وهي: إدارة شرق طنطا 30 مدرسة، غرب طنطا 20 مدرسة، شرق المحلة 20 مدرسة، غرب المحلة 30 مدرسة، زفتى 25 مدرسة، السنطة 20 مدرسة، كفر الزيات 20 مدرسة، بسيون 20 مدرسة، قطور 20 مدرسة، وسمنود 20 مدرسة، بإجمالي 127 ألفا و668 تلميذا من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي.

وقد أكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام الكامل بآليات التنفيذ، ومتابعة سير العمل داخل المدارس، لضمان تحقيق أهداف البرنامج التدريبي، والارتقاء بمهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها أساس العملية التعليمية، والتي يُبنى عليها نجاح جميع المراحل التعليمية اللاحقة، متمنيا التوفيق وتحقيق الهدف المرجو من البرنامج.