حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 25 فبراير الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على فرد أمن بأحد المجمعات السكانية "كمبوند شهير"،في التجمع الخامس.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي، وباستجوابه، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

البداية بتلقي النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وهو صاحب مصنع، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعديه على فرد أمن إداري وأحد الملاك داخل أحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بتاريخ 19 فبراير الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من فرد أمن إداري بالمجمع السكني المشار إليه، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر من الملاك بذات المجمع، بتضررهما من أحد القاطنين لقيامه بالتعدي بالضرب على فرد الأمن وإحداث إصابته، والتعدي على المالك الآخر بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، واعتراضه على تدخل المالك الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.