مصدر بالري: مشروعات مشتركة لإعادة إعمار قطاع مياه الشرب بالسودان

تواصل لجان فنية بوزارة الري المصرية مناقشتها لتحديد مشروعات مشتركة لإعادة إعمار قطاع مياه الشرب بالسودان، الذي تضرر جراء الحرب الممتدة منذ أبريل 2023، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الري، موضحًا أن المشروعات المقترحة تغطي مرحلتين، الأولى: طوارئ في أثناء الحرب، والأخرى: إعادة الإعمار بعد انتهاء القتال.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، إن المشروعات المقترحة تشمل إنشاء مدرسة فنية متخصصة للتدريب المهني بقطاع المياه لمعالجة النقص في الفنيين العمالة الماهرة، لافتًا إلى أن المناقشات تطرقت إلى المناهج المقترحة وآليات التدريس.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على السعي لإعادة مصنع معدات مياه الشرب ومصنع المواد الكيميائية لمعالجة المياه لدائرة الإنتاج العاجل؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة بعد نقص مركبات الكلور والبوليمر اللازمة للمعالجة.

وتابع: كما اتفق الجانبان على إعادة تأهيل المعمل المركزي للمياه بمنطقة المقرن في العاصمة السودانية، مع تشغيل محطات مياه بالطاقة الشمسية في ضوء تكرار انقطاع الكهرباء. وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى تبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والصيانة لقطاع المياه بالسودان.

وأشار المصدر، إلى استمرار المناقشات الفنية بمشاركة ممثلين عن وزراتي الري والإسكان ووزارة الزراعة والري السودانية؛ تمهيدًا لتوفير مذكرة تفاهم قريبًا.

وكانت وزارة الزراعة والري السودانية قد أفادت، في بيان سابق، بتعرض نحو 32% من البنية التحتية لقطاع مياه الشرب للدمار، بما يشمل محطات الإنتاج، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع، مما يهدد صحة المواطنين، نظراً لارتباط ما يقارب 80% من الأمراض بمصادر المياه وسلامتها.

وضربت مثلًا بولاية الخرطوم، التي تضم 13 محطة مياه نيلية كانت تغذي نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، بطاقة إنتاجية تجاوزت في بعضها 280 ألف متر مكعب يوميًا، موضحًا أنها تعرضت لتوقف كلي أو جزئي، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في أحواض الترسيب وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية.

ومنتصف يناير، اصطحب وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، نظيره السوداني، عصمت القرشي، في زيارة ميدانية بمشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة.

وخلال الزيارة، أعلن الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، دراسة تنفيذ مشروعات تنموية بدولة السودان، وإعداد خطة متكاملة للمشروعات المقترحة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لإجراء الدراسات السوقية اللازمة.