 جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على غزة
الأحد 22 فبراير 2026 10:22 ص القاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على غزة

الأناضول
نشر في: الأحد 22 فبراير 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأحد 22 فبراير 2026 - 9:45 ص

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أطلقت آليات الجيش نيرانها صوب المناطق الشرقية من مدينة خان يونس (جنوب)، بالتزامن مع إطلاق قوات البحرية نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة، وفق المصدر ذاته.

وفي مدينة غزة، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على المناطق الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي متفرق على المنطقة نفسها، حسب الشهود.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 612 فلسطينيا وإصابة 1640 آخرين.

