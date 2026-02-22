معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة

وصلت، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيدا لعودتهم إلى القطاع.

وذكرت قناة ( القاهرة ) الإخبارية أن الدفعة الجديدة من الفلسطينيين تشمل نساء وأطفال وكبار سن، كما تنتشر فرق الهلال الأحمر المصري في المعبر لتيسير إجراءات عودة الفلسطينيين إلى غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت القناة الاخبارية إلى أن الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا، مع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.