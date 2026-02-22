تنظيم داعش يهاجم الرئيس السوري

هاجم تنظيم داعش الرئيس السوري أحمد الشرع ووصفه بأنه "دمية بلا روح" تتحكم بها دول غربية، مضيفا أن مصيره سيكون في النهاية مماثلاً لمصير الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي رسالة صوتية أصدرها في وقت متأخر من يوم السبت المتحدث باسم التنظيم، الذي يعرف نفسه باسم أبو حذيفة الأنصاري، دعا أتباع التنظيم في جميع أنحاء العالم إلى مهاجمة أهداف يهودية وغربية كما فعلوا في السنوات الماضية.

ونقل الأنصاري تحيات أبو حفص الهاشمي القرشي، الذي عين زعيماً للتنظيم قبل ثلاث سنوات، إلى مقاتلي التنظيم.

وهذا التسجيل الصوتي هو الأول الذي يصدره التنظيم منذ أشهر، ويأتي بعد اتهام التنظيم بشن هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى في الأشهر الأخيرة في سوريا والعراق وباكستان وأجزاء أخرى من العالم.

وفي ديسمبر/كانون الاول، تم تحميل التنظيم مسؤولية هجوم في وسط سوريا أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين وأدى إلى ضربات جوية أمريكية مكثفة على مخابئ يشتبه في أنها للمتطرفين في البلاد.

وعلى الرغم من هزيمته في العراق عام 2017 وفي سوريا بعد ذلك بعامين، لا تزال الخلايا النائمة للتنظيم تنفذ هجمات مميتة في كلا البلدين، حيث أعلنوا ذات يوم "خلافة".