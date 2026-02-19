ترامب أمام مجلس السلام: الأوضاع في غزة معقدة

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في واشنطن، الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا إلى تشكيله، بالتأكيد على أن الأوضاع في غزة معقدة وأن السلام ليس سهلا، متعهدا بأن يحقق هذا المجلس إنجازات كبيرة.

وقال ترامب خلال كلمته الافتتاحية: "لا شيء أهم من السلام، والحرب تكلف أكثر بكثير من السلام"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ومن المرجح أن تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك، وحجم صندوق إعادة الإعمار، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب، اختباراً لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وسيلقي ترامب كلمة أمام المشاركين في معهد دونالد جيه ترامب للسلام، وهو مبنى في واشنطن أعاد الرئيس تسميته مؤخراً على اسمه، كما سيعلن أن الدول المشاركة جمعت خمسة مليارات دولار لصندوق إعادة الإعمار. وسيكون هذا المبلغ دفعة أولى لصندوق من المرجح أن يحتاج إلى مليارات أخرى.

يضم مجلس السلام الذي دعا إليه ترامب إسرائيل، لكنه لا يضم ممثلين فلسطينيين. وفاقم اقتراح ترامب بأن يتوسع المجلس في نهاية المطاف للتعامل مع تحديات تتجاوز غزة مخاوف من أن يقوض ذلك دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية للدبلوماسية وحل النزاعات عالمياً.

وقال مسئولون أمريكيون كبار إن ترامب سيعلن أيضاً أن عدة دول تخطط لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة دولية لتحقيق الاستقرار، بهدف المساعدة في إرساء السلام في غزة.