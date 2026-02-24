تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط الأسهم الأمريكية نتيجة عمليات بيع مكثفة لأسهم الشركات التي يحتمل أن تتكبد خسائر بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما ارتفعت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر0% ليصل إلى 14ر57354 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسهم شركات صناعة رقائق الكمبيوتر.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر1% ليصل إلى 78ر4129 نقطة، بعد إعادة فتح الأسواق الصينية عقب عطلة استمرت أسبوعا، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 9ر1% ليصل إلى 01ر26564 نقطة، نتيجة جني المستثمرين للأرباح من المكاسب الأخيرة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8ر1% ليصل إلى 90ر5951 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 50ر9014 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر2 %.

وتراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 3ر0 %.

وهبطت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الاثنين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% ليصل إلى 75ر6837 نقطة، بعدما أعلن ترامب أنه سيفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15% على واردات الدول الأخرى، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الذي أبطل ضرائبه "المتبادلة" الشاملة على الواردات من جميع أنحاء العالم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر1% ليصل إلى 06ر48804 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1ر1% ليصل إلى 27ر22627 نقطة.

وتراجعت أسعار عملة بيتكوين بنسبة 4ر2 % لتصل إلى 63330 دولارا.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 57 سنتا ليصل إلى 88ر66 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 59 سنتا ليصل إلى 70ر71 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 16ر155 ين ياباني من 66ر154 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1775ر1 دولار من 1786ر1 دولار.