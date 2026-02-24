تقارير: رئيس أركان الجيش الأمريكي يحذر ترامب من مخاطر ضرب إيران

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة على مناقشات داخلية، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، حذر الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه من المخاطر المحتملة لأي عمل عسكري ضد إيران.

ووفقا لموقع "أكسيوس" وصحيفة "واشنطن بوست"، شملت مخاوف كاين خطر الانزلاق في صراع طويل الأمد. وأفادت "واشنطن بوست" أنه أشار أيضًا إلى نقص في الأسلحة الرئيسية ومحدودية دعم الحلفاء كعوامل خطر كبيرة لأي عملية وللأفراد الأمريكيين.

ويقال إن كاين أثار هذه المخاوف خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ترامب وكبار المستشارين الأسبوع الماضي. وحذر من أن أي ضربة واسعة النطاق على إيران ستطرح تحديات جسيمة، نظرا لنفاد مخزونات الأسلحة الأمريكية بسبب الدعم الذي قدمته واشنطن لإسرائيل وأوكرانيا، كما أعرب في اجتماعات البنتاجون عن قلقه بشأن الخسائر البشرية المحتملة في صفوف القوات الأمريكية.

من جانبه، نفى ترامب هذه التقارير في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" ، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة بنسبة 100%"، واتهم "وسائل الإعلام المزيفة" بادعاء أن كاين يعارض خوض حرب مع إيران. وقال ترامب إن كاين "مثلنا جميعاً، يود ألا يرى حربا"، لكنه سيكون واثقاً من تحقيق النصر إذا صدرت الأوامر بالتحرك العسكري.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه وحده من يتخذ القرارات، مكررا تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وكتب: "إذا لم نبرم اتفاقا، فسيكون ذلك يوما سيئا للغاية لهذا البلد".

وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران حاليا بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات في جنيف يوم الخميس المقبل، وفقاً لمصادر رسمية أمريكية.