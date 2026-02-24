وزير الحرب الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن جميع الخيارات مطروحة بشأن التعامل مع إيران على خلفية برنامجها النووي، وإن "على إدارة طهران التوصل إلى اتفاق مع واشنطن".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، خلال تواجده بولاية كولورادو مساء الاثنين، تطرق فيه إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية مع إيران بوساطة عُمانية.

واعتبر هيجسيث أن إيران "بحاجة إلى التوصل لاتفاق" بشأن برنامجها النووي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل ذلك أيضاً.

وأضاف أن هناك خيارات ستُعرض على الرئيس ترامب في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم العسكري مطروحا، قال: "كل الخيارات مطروحة. هذا قرار الرئيس. نحن هنا لضمان التوصل إلى اتفاق. أعتقد أنه من الحكمة أن تتوصل إيران إلى اتفاق جيد".

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وعقب توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025، استؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري.

وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في مدينة جنيف السويسرية في 18 فبراير، ومن المتوقع أن يجتمع وفدا البلدين مجددًا في جنيف بعد غد الخميس.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.